بسبب مظاهرات المنطقة الخضراء 4 محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي.. الثلاثاء

2022/08/30 | 00:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قررت عدد من المحافظات العراقية تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء، على إثر مظاهرات المنطقة الخضراء والتي استدعت فرض حظر تجوال.وقال محافظ صلاح الدين رئيس اللجنة الأمنية العليا، إلى مدراء الدوائر الحكومية ورؤساء الوحدات الإدارية …

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