الأمين العام للأمم المتحدة يحث جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على اتخاذ خطوات فورية

2022/08/30 | 01:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حث الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش، اليوم الاثنين ،على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف وتجنب أي عنف في العراق.وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان […]

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