2022/08/30 | 01:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قتل 12 شخصًا الاثنين في المنطقة الخضراء ببغداد وأصيب العشرات بجروح، وسط حالة من...

ظهرت المقالة وكالات: متظاهرون يغلقون منشآت نفطية..



والصدر منح الضوء الأخضر للاقتحامات أولاً على المسلة.

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