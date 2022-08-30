انفجارات جديدة تهز المنطقة الخضراء

2022/08/30 | 01:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بدوي انفجارات لم تعرف طبيعتها داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "انفجارات الان لم تعرف طبيعتها داخل الخضراء".

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