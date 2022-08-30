2022/08/30 | 01:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد أفاد مصدر امني، الثلاثاء، باندلاع اشتباكات بين الجيش العراقي وأرتال مسلحة تابعة للحشد حاولت دخول بغداد.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مواجهات مسلحة عنيفة بين قطعات الفرقة ١١ وارتال مسلحة تعود للحشد الشعبي حاولت الدخول لبغداد عبر سيطره الراشدية".وأضاف ان ان "الارتال لاذت بالفرار باتجاه محافظة ديالى".

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