سقوط قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء

2022/08/30 | 01:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، بسقوط قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قذائف الهاون سقطت على محيط مقرات تابعة للعمليات المشتركة داخل الخضراء"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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