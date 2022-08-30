2022/08/30 | 01:10 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y8riCX7K5k0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اعتزال الصدر.. ما هي السيناريوهات المحتملة؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اعتزال الصدر.. ما هي السيناريوهات المحتملة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).