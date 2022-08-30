شاهد بالفيديو.. احمد الابيض : لو لم يعتزل الصدر لقتل بفتوى دينية | #كلام_معقول



شاهد بالفيديو.. احمد الابيض : لو لم يعتزل الصدر لقتل بفتوى دينية | #كلام_معقول
2022/08/30 | 01:55 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: DM6ypDJMwWw

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