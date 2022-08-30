شاهد بالفيديو.. عاجل | استمرار المواجهات المسلحة داخل المنطقة الخضراء

2022/08/30 | 02:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: c0KEN-Sn6LM

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