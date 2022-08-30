صالح: الدم العراقي خط أحمر..والأمم المتحدة تطالب بخطوات فورية للتهدئة

2022/08/30 | 02:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد رئيس العراق برهم صالح، أن الدم العراقي خط أحمر، في ظل التظاهرات الكبيرة التي تشهدها العراق والمنطقة الخضراء على وجه الخصوص.وقال صالح في تغريدة له على "تويتر"، يوم الاثنين: "تثبّتوا في قتامِ العِشْوةِ، واعْوجاجِ الفتنةِ عندَ طُلوعِ …

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