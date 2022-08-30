ارتفاع ضحايا احتجاجات الخضراء إلى 10 أشخاص وأكثر من 200 جريح

2022/08/30 | 02:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر طبي، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا احتجاجات الخضراء ارتفعت إلى 10 أشخاص وأكثر من 200 جريح.وأخبر المصدر وكالة إيرث نيوز، أن “حصيلة ضحايا احتجاجات الخضراء ارتفعت إلى 10 أشخاص وأكثر من 200 جريح بينهم عناصر أمن”.

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