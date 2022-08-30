قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بالاسلحة المتوسطة داخل المنطقة الخضراء ببغداد

2022/08/30 | 02:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر طبية وامنية في بغداد ان عشرين قتيلا سقطوا مساء الاثنين في اشتباكات عنيفة داخل المنطقة الخضراء مساء الاثنين بين انصار الاطار التنسيقي والتيار الصدري وسقطت خمس عشرة قذيفة هاون على الاقل مساء الإثنين في المنطقة الخضراء في بغداد، وسط حال من الفوضى والاشتباكات المسلحة بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة داخل المنطقة ذاتها ، منذ إعلان […]

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