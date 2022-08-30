2022/08/30 | 02:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RoS66Uj0cs8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني يخاطب مصطفى الكاظمي: العراق برگبتك لو تضيعه لو تنقذه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني يخاطب مصطفى الكاظمي: العراق برگبتك لو تضيعه لو تنقذه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).