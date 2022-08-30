السعودية.. السجن 3 سنوات بحق متحرش بطفل

2022/08/30 | 02:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر في النيابة العامة السعودية، يوم الاثنين، إن تحقيقات نيابة الآداب أثبتت قيام شخص بالتحرش بطفل، وذلك من خلال الذهاب به إلى منطقة خالية والتحرش به، وجرى إيقاف الجاني، واستكمال إجراءات التحقيق معه، وإحالته إلى المحكمة المختصة.

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