أحداث آب.. اطلاق النار المتبادل مستمر في الخضراء وغموض في أطراف الصراع

2022/08/30 | 02:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الثلاثاء 08/30/2022 اطلاق النار المتبادل مستمر في الخضراء وغموض في أطراف الصراع الاثنين...

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اطلاق النار المتبادل مستمر في الخضراء وغموض في أطراف الصراع أولاً على المسلة.

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