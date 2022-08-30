حظر التجول وتعطيل الدوام الرسمي وتعليق اجتماعات الحكومة.. تداعيات اشتباكات بغداد

2022/08/30 | 02:22 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السلطات العراقية فرض حظر للتجول وتعطيل الدوام الرسمي في جميع المحافظات، وذلك ضمن ردود الأفعال على اشتباكات بغداد التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى إثر إعلان زعيم التيار الصدري اعتزال العمل السياسي.

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