2022/08/30 | 02:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد العاني قصة حقيقية منقولة عن اناس ثقاة كانت حسنة ملص تسكن الموصل وتدير ملهى ليلي وكان عندها حساب في البنك هناك وفي يوم ما توجهت الى البنك وسحبت مبلغ...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا تسخروا من حسنه ملص فهي اشرف من) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا تسخروا من حسنه ملص فهي اشرف من) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).