بين الفشل والفشل الذريع

2022/08/30 | 02:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي علي لا أظنه من باب التشاؤم والقنوط لو ذهبت بالقول أن المشهد الفعلي والمعاش اليوم في العراق الديمقراطي الفدرالي التعددي ذي السيادة التامة، مشهد معتم سوداوي لايكاد يتبين فيه...أكمل القراءة ←

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