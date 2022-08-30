ليست هناك شيعية سياسية عربية

2022/08/30 | 02:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فاروق يوسف هل أن إيران حريصة فعلا على وحدة الصف الشيعي في العراق أم أنها تعمل بقوة من أجل تعميق حدة الخلافات بين أتباعها وخصومهم من الشيعة من أجل استمرار...أكمل القراءة ←

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