2022/08/30 | 02:57 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية التركية: التطورات في بغداد باتت تهدد استقرار العراق ووحدته وأمنه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/30 | 02:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية التركية: التطورات في بغداد باتت تهدد استقرار العراق ووحدته وأمنه) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية التركية: التطورات في بغداد باتت تهدد استقرار العراق ووحدته وأمنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).