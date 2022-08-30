الرئيس بافل جلال طالباني: حماية المؤسسات والمتظاهرين حق دستوري

2022/08/30 | 03:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بقلق بالغ نتابع الأحداث المؤسفة التي حدثت ولاتزال مستمرة في بغداد وعدد من المحافظات العزيزة.

نكرر دعوتنا وحرصنا على الحوار الوطني البنّاء لجميع القوى السياسية، ومواصلة هذه الحوارات بروح وطنية مسؤولة، ونبذ العنف وبذل أقصى الجهود الخيرة للحيلولة دون إراقة المزيد من الدماء الغالية لشبابنا وأبناء الوطن.إن حماية المؤسسات والمتظاهرين، حق وطني ودستوري، على الجميع الالتزام به.

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