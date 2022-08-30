العراق: اشتباكات عنيفة بالمنطقة الخضراء في بغداد وسط دعوات للتهدئة

2022/08/30 | 03:05 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المئات من أنصار الصدر يخرقون حظر التجول

على الرغم من فرض الحكومة حظراً شاملاً على التجول في العاصمة بغداد، ومن ثم المحافظات كافة، فإن المئات من أنصار الصدر خرقوا الحظر، ودخلوا المنطقة الخضراء وسط بغداد، فضلا عن مناطق العاصمة الأخرى، وعدد من المحافظات التي تشهد احتجاجات واشتباكات حتى الآن.

🔴 عــــــاجل :: الان البصرةرمي عشوائي على المتظاهرين .



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— Firas W.



Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) August 29, 2022

ويتواصل سماع دوي الانفجارات وسقوط القذائف داخل المنطقة الخضراء، كما يسمع داخلها بين حين وآخر رشقات بالرصاص واشتباكات مسلحة، لم يعرف ما إذ أوقعت ضحايا جدداً، وقد أصيب اللواء أحمد الأسدي من الشرطة الاتحادية العراقية في تلك الاشتباكات.

المنطقة الخضراء الان ...#العراق pic.twitter.com/2zwaqjm8fv

— علي فرحان ali farhan 🇮🇶 (@ali85farhan) August 29, 2022

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