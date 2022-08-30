قلق دولي إزاء اشتباكات بغداد وتركيا تخشى من تهديد استقرار العراق

2022/08/30 | 03:12 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل القلق الدولي إزاء الاشتباكات الجارية في العراق والتي أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وحذرت دول بينها تركيا من أن التطورات الأخيرة تهدد استقرار العراق ووحدته وأمنه.

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