2022/08/30 | 03:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت فيديوهات خاصة التقطها مراسلو "الحرة"، مساء الاثنين، مشاهد من الاشتباكات الدائرة في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، رغم إعلان الجيش حظر التجول، بدءا من الساعة السابعة مساء وحتى إشعار آخر، وتعطيل الدوام الرسمي في عموم البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. مقاطع فيديو توثق كثافة انتشار السلاح وعنف الاشتباكات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. مقاطع فيديو توثق كثافة انتشار السلاح وعنف الاشتباكات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).