ماذا سيحدث للأسهم العربية إذا استمر الهبوط البورصات العالمية؟...خبراء يجيبون

2022/08/30 | 04:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: لم تتخلى الأسواق العالمية عن اللون الأحمر في نهاية أولى جلسات الأسبوع مع استمرار تزايد المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة التي من المتوقع أن تظل فترة أطول في زيادة مما يؤثر سلبا على الأصول ذات المخاطر العالية وفي مقدمتها الأسهم.

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