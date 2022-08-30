اعتزال الصدر.. الحشد الشعبي يوضّح موقفه والاشتباكات تمتد إلى عدة محافظات

2022/08/30 | 04:36 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امتدت الاشتباكات الدامية في العراق إلى خارج العاصمة بغداد، حيث اقتحم أنصار التيار الصدري مقار ومؤسسات في البصرة والناصرية ونينوى، فيما أعلن الحشد الشعبي موقفه من الأحداث.

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