2022/08/30 | 05:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مسؤولة أميركية، الاثنين، أن الجيش الروسي يواجه صعوبة كبيرة في تجنيد متطوعين للمشاركة في حربه في أوكرانيا لدرجة أنه فتح باب التجنيد أمام السجناء، مشيرة إلى أن المجندين الجدد غالبا ما يكونون "مسنين وفي حالة بدنية سيئة ويفتقرون للتدريب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مسنون وبحالة سيئة".. موسكو تواجه صعوبة في تجنيد متطوعين للحرب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مسنون وبحالة سيئة".. موسكو تواجه صعوبة في تجنيد متطوعين للحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).