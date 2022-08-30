2022/08/30 | 05:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال البيت الأبيض يوم الاثنين إن الاضطرابات التي يشهدها العراق بعد انسحاب زعيم التيار...

ظهرت المقالة واشنطن لا ترى حاجة لإجلاء العاملين في سفارتها بالعراق في الوقت الحالي أولاً على المسلة.

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