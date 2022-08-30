عاجل | مراسلة الجزيرة: دوي صفارات الإنذار في السفارة الأميركية ببغداد وتفعيل منظومة الدفاع الجوي

2022/08/30 | 06:26 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | مراسلة #الجزيرة: دوي صفارات الإنذار في السفارة الأمريكية ببغداد وتفعيل منظومة الدفاع الجوي "سيرام"

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