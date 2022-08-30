مسؤول أمريكي يعلق على قرار بوتين بزيادة عدد أفراد الجيش الروسي

2022/08/30 | 06:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن الولايات المتحدة تعتقد أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة الروسية من 1.9 مليون إلى 2.04 مليون "من غير المرجح أن ينجح، حيث لم تحقق روسيا تاريخيا أهدافها من حشد الأفراد للتجنيد"

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