2022/08/30 | 07:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشلت شركة غزل المحلة لكرة القدم في مصر في بيع 98 مليون سهم بالشركة بقيمة 98 مليون جنيه (5.1 مليون دولار)، بعد انتهاء فترة الاكتتاب العام دون بيع سوى 17.6 مليون سهم فقط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فشل طرح أول نادي بالبورصة المصرية.. وخبراء يفسرون الأسباب) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فشل طرح أول نادي بالبورصة المصرية.. وخبراء يفسرون الأسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).