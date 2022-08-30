2022/08/30 | 08:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oBeXAnKmhyc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العمليات المشتركة تفرض حظرا شاملا للتجوال في العراق وتدعو المواطنين إلى التعاون التام في نشرة الـ 8) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العمليات المشتركة تفرض حظرا شاملا للتجوال في العراق وتدعو المواطنين إلى التعاون التام في نشرة الـ 8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).