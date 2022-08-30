بعد يوم دام.. اشتباكات متقطعة في المنطقة الخضراء ببغداد والسفارة الأميركية تفعل منظومة الدفاع الجوي

2022/08/30 | 08:35 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استفاقت العاصمة العراقية على أصوات اشتباكات متقطعة وانفجارات بعد يوم دام سقط فيه 20 قتيلا، جراء مواجهات اندلعت في المنطقة الخضراء ببغداد، عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.

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