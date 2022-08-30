جسر تائه في مصر..

2022/08/30 | 08:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عدة منشورات تظهر "جسرا متعرجا" مؤكدين وجوده في إحدى المحافظات المصرية، قبل يتضح وجوده في اليابان.

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