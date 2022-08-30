تطورات العراق.. ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات في المنطقة الخضراء والسفارة الأميركية تفعل منظومة الدفاع الجوي

2022/08/30 | 09:05 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر طبي عراقي للجزيرة أن 30 شخصا قُتلوا وأصيب 700 شخص جراء الاشتباكات التي شهدتها المنطقة الخضراء ببغداد، بينهم 110 من أفراد القوات الأمنية.

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