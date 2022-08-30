الإعلام الأمني: تعرض المنطقة الخضراء لقصف بـ4 صواريخ

2022/08/30 | 09:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن تعرض المنطقة الخضراء لقصف بـ4 صواريخ.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المنطقة الخضراء ببغداد تتعرض لقصف بـ4 صواريخ سقطت في المجمع السكني، مما ادى الى حدوث أضرار فيه".

واضافت ان "مكان انطلاقها كان من منطقتي الحبيبية والبلديات شرقي العاصمة".

وتشهد المنطقة الخضراء مواجهات مسلحة منذ يوم امس بين انصار زعيم التيار الصدري الذي اعلن اعتزاله العمل السياسي، والقوات الامنية التي تحاول اخراجهم من المجمعات والاماكن الحكومية.

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