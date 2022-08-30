2022/08/30 | 09:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما توفر الأسلحة الغربية التفوق لأوكرانيا في ساحات المعارك، تتحول روسيا إلى مكان آخر للحصول على معدات عسكرية جديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تلجأ إلى طائرات "درون" إيرانية بحثًا عن التفوق بأوكرانيا.. هل تحدث الفارق؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تلجأ إلى طائرات "درون" إيرانية بحثًا عن التفوق بأوكرانيا.. هل تحدث الفارق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).