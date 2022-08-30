خلية الإعلام الأمني: تعرض المنطقة الخضراء لقصف بـ4 صواريخ

2022/08/30 | 09:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واعأعلنت خليّة الإعلام الأمني ،اليوم الثلاثاء ، عن تعرّض المنطقة الخضراء لقصف بأربعة صواريخ.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنَّ "المنطقة الخضراء في بغداد تتعرض لقصف بأربعة صواريخ سقطت في المجمع السكني؛ ما أدَّى إلى حدوث أضرار فيه".وأضافت، أنَّ "مكان انطلاقها كان من منطقتي الحبيبية والبلديات شرقي العاصمة بغداد".





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