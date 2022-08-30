مع استمرار هبوط البورصات العالمية.. إلى أين تتجه أسواق الخليج ومصر؟

2022/08/30 | 09:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: لم تتخلَّ الأسواق العالمية عن اللون الأحمر في نهاية أولى جلسات الأسبوع مع استمرار تزايد المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة التي من المتوقع أن تظل فترة أطول في زيادة مما يؤثر سلباً على الأصول ذات المخاطر العالية وفي مقدمتها الأسهم.

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