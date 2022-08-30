إيران ترد على الولايات المتحدة اتهاماتها بشأن سوريا

2022/08/30 | 09:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شددت طهران، على رفضها اتهامات الولايات المتحدة ضد دورها في سوريا، مؤكدة أنه يجب على واشنطن الكف عن دعم الإرهابيين وإنهاء احتلال شمال شرقي سوريا.وفي كلمتها خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، قالت سفيرة إيران لدى الأمم المتحدة، زهراء إرشادي: “من الضروري تقديم مساعدات إنسانية لسوريا، ويجب […]

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