مفوضية حقوق الإنسان تحذر من تداعيات احداث المنطقة الخضراء

2022/08/30 | 09:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعطفا خطيرا قد يدفع البلاد الى الانزلاق لمخاطر الاقتتال.

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