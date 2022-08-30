2022/08/30 | 10:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاني العاصمة العراقية من واحدة من أسوأ أعمال العنف التي شهدتها منذ سنوات، حيث اقتحم المئات من المتظاهرين الموالين لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المنطقة الخضراء شديدة التحصين بعد أن أعلن الصدر انسحابه من الحياة السياسية.مراسل CNN بن ويدمان ينقل لكم التفاصيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباكات مع الأمن واقتحام القصر الجمهوري.. إليك ما شهده العراق بعد إعلان مقتدى الصدر "اعتزال السياسة") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتباكات مع الأمن واقتحام القصر الجمهوري.. إليك ما شهده العراق بعد إعلان مقتدى الصدر "اعتزال السياسة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).