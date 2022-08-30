2022/08/30 | 10:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا تحالف العزم، قيادات البلد لإطلاق نداءات وطنية واضحة لإيقاف التداعي الخطير والكارثي، كما طالب بالتوقف الفوري عن التصعيد وتغليب المصلحة الوطنية العليا وحماية الوطن والشعب من فوضى عارمة.

وقال التحالف في بيان إنه “في خضم التصاعد الخطير للأحداث هذا اليوم والمصادمات المؤسفة بين ابناء البلد الواحد، وانزلاق الأمور الى استخدام السلاح، يتطلب الأمر حسماً وعزماً استثنائياً في ضبط النفس لدرء الفتنة وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين الابرياء”.

واضاف “انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والأخلاقية يدعو تحالف العزم الأطراف جميعها إلى التوقف الفوري للتصعيد وتغليب المصلحة الوطنية العليا وحماية الوطن والشعب من فوضى عارمة ستعصف بالجميع ولن ينجو منها أحد”.

ودعا تحالف العزم كذلك “قيادات البلد لإطلاق نداءات وطنية واضحة لإيقاف هذا التداعي الخطير والكارثي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف العزم يدعو قيادات البلد لإطلاق نداءات وطنية واضحة لإيقاف التداعي الخطير والكارثي) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف العزم يدعو قيادات البلد لإطلاق نداءات وطنية واضحة لإيقاف التداعي الخطير والكارثي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).