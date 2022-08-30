استمرار حرب شوارع داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد

2022/08/30 | 10:26 - المصدر: وكالة خبر

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يخوض مقاتلو التيار الصدري منذ ساعات الصباح الأولى معارك “عنيفة” ضد قوات الفصائل في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني ، إن الإشتباكات مازالت مستمرة داخل المنطقة الخضراء، مشيرا إلى استخدام أنواع الأسلحة كافة في المعارك الدائرة بين المتصارعين من بينها القاذفات.

وأضاف المصدر أن الوضع الأمني في المنطقة الخضراء بات خارج السيطرة بينما تخوض الأطراف المتقاتلة حرب شوارع في أزقتها

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