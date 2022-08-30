تنويه هام من الإعلام الأمني بشأن 'فيديو القناصين' - عاجل

2022/08/30 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خلية الإعلام الأمني=============في الوقت الذي اكدت فيه قيادة العمليات المشتركة على ضرورة مكافحة الشائعات وعدم نقل الأخبار الكاذبة والملفقة او إعادة مقاطع فيديو او صور تعود إلى أحداث سابقة ومحاولة ايهام الآخرين على أنها حصلت حديثاً ..نلاحظ ان هناك من يعمد على نشر مثل هكذا مواضيع دون التدقيق فيها.حيث تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فديو يدعي من نشره ان هناك (‏طائرات تقوم بعمليات انزال لقناصين على سطوح مباني المنطقة الخضراء).ونود ان ننوه الى ان هذا الفديو يعود إلى عمليات تدريب قامت بها الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب في وقت سابق.كما ندعو الجميع الى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية..العراق أمانة في اعناق الجميع ومن الواجب الحفاظ على هذا البلد.==============٣٠ اب ٢٠٢٢

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