تجدد الاشتباكات في المنطقة الخضراء - عاجل

2022/08/30 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بتجدد الاشتباكات في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القصف في المنطقة الخضراء تجدد بقذائف الهاون، وعلى مستوى قاذفات واحاديات".وشهدت بغداد الاثنين (29 آب 2022)، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، اندلعت بعده اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا.

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