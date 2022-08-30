بعد اعتزال الصدر والتطورات الأمنية.. ماذا سيخسر العالم إذا توقفت حقول النفط العراقية؟

2022/08/30 | 11:01 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هجم أهالي بغداد والمحافظات الجنوبية على الأسواق لشراء احتياجاتهم بعد تدهور الوضع، نتيجة قرار زعيم التيار الصدري اعتزال السياسة، وقيام متظاهرين باقتحام مقار للدولة، كما هاجم آخرون حقولا للنفط.

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