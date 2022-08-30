العمليات المشتركة تنفي القيام بعمليات انزال قناصين على مباني المنطقة الخضراء

2022/08/30 | 11:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع نفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، قيام ‏طائرات بعمليات إنزال لقناصين على سطوح مباني المنطقة الخضراء، مشددة على أهمية توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية. وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في الوقت الذي أكدت فيه قيادة العمليات المشتركة على ضرورة مكافحة الشائعات وعدم نقل الأخبار الكاذبة والملفقة أو إعادة مقاطع فيديو او صور تعود إلى أحداث سابقة ومحاولة ايهام الآخرين على أنها حصلت حديثاً، نلاحظ أن هناك من يعمد على نشر مثل هكذا مواضيع بدون التدقيق فيها". وأضاف البيان، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فديو يدعي من نشره أن هناك ‏طائرات تقوم بعمليات إنزال لقناصين على سطوح مباني المنطقة الخضراء".وتابع: "نود أن ننوّه بأن هذا الفديو يعود إلى عمليات تدريب قامت بها الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب في وقت سابق"، داعياً الجميع الى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية".





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