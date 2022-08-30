قيادة العمليات توجه بالسماح لهذه العجلات من دخول بغداد - عاجل

2022/08/30 | 11:30 - المصدر: السومرية نيوز

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قيادة عمليات بغداد توجه القادة والامرين على مداخل بغداد والسيطرات الرئيسيةبالسماح لعجلات التي تحمل المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية والمواد الطبية وعجلات الوقود بالدخول الى العاصمة بعد التفتيش الدقيق والتاكد من خلوها من الاسلحة والمواد المتفجرة

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