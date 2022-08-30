المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بدعوة حل البرلمان حتى اشعار اخر

2022/08/30 | 11:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الثلاثاء، إرجاء عقد الجلسة المقررة للنظر في الدعوى القضائية لحلّ مجلس النواب إلى إشعار آخر.

وقال مصدر قضائي، إن “المحكمة الاتحادية لن تعقد جلسة للنظر بدعوى حل مجلس النواب بسبب العطلة والتطورات الأمنية قرب المنطقة الخضراء”.

وأضاف أن “الجلسة ستعقد عند عودة الأمور الى طبيعتها من الناحية الامنية”.

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